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Çanakkale'de darp olayı: 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Çanakkale'de darp olayı: 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde restoran önünde darbedilen 60 yaşındaki Mustafa Ayran, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, ikisi tutuklandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde 2 gün önce gece saatlerinde iddiaya göre darbedildikten sonra gittiği restoranda fenalaşan 60 yaşındaki Mustafa Ayran hayatını kaybetti. Darp olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 GÜN ÖNCE BİR GRUPLA KAVGA ETTİ

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 2 gün önce bir restorana yemek yemek için giden 60 yaşındaki Mustafa Ayran, iddiaya göre restoran dışında bir grupla kavga etti. Kavgada darbedilen Ayran, sonrasında restorana girerek masaya oturdu. Ardından fenalaşan Mustafa Ayran için restorandakiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Ayran, hayata geri döndürülemedi.

Çanakkale'de darp olayı: 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Yaşanan olayın ardından Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheliden ikisi suçluyu kayırma suçundan tutuklandı. Kavgaya karıştığı iddia edilen 1 kişi ise aranıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

İnsan insanlıktan çıkmış

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