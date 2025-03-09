Çanakkale'de darp olayı: 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde 2 gün önce gece saatlerinde iddiaya göre darbedildikten sonra gittiği restoranda fenalaşan 60 yaşındaki Mustafa Ayran hayatını kaybetti. Darp olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 GÜN ÖNCE BİR GRUPLA KAVGA ETTİ

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 2 gün önce bir restorana yemek yemek için giden 60 yaşındaki Mustafa Ayran, iddiaya göre restoran dışında bir grupla kavga etti. Kavgada darbedilen Ayran, sonrasında restorana girerek masaya oturdu. Ardından fenalaşan Mustafa Ayran için restorandakiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Ayran, hayata geri döndürülemedi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Yaşanan olayın ardından Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheliden ikisi suçluyu kayırma suçundan tutuklandı. Kavgaya karıştığı iddia edilen 1 kişi ise aranıyor.