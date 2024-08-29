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Küçükçekmece Sefaköy'de Metrobüs Kazası: 12 Yaralı

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Küçükçekmece Sefaköy'de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Olay yerindeki ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Küçükçekmece Sefaköy'de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Metrobüsün altında kalan 2 kişi çıkarılırken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. Bir yolcu, "Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu" dedi.

Olay, Küçükçekmece Sefaköy metrobüs yolunda yaşandı. Yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüs Avcılar istikametinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir metrobüs sürüklenerek bariyerlere çarpıp ağır hasar aldı. Yolcular büyük panik yaşadı. 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de metrobüs altında kalan 2 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluşurken seferler durduruldu. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralıları tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırdı. Metrobüs kullanılamaz hale geldi. Metrobüs olay yerinden çekilmeye başlandı. Olay yeri ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Kaza yapan metrobüste bulunan bir yolcu, "Metrobüste orta yerdeydim nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda oldu" dedi.

Diğer bir yolcu, "Orta kapıda sağdaydım ben. Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece 3-sayfa Sefaköy 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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