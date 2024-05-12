Küçükçekmece E5 Karayolunu trafiğe kapatan düğün konvoyu kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece E5'te yolu trafiğe kapatan düğün konvoyu cep telefonu kamerasına yansıdı. Bütün şeritleri kapatarak araçlara yol vermeyen düğün konvoyu, sürücülerin tepkisini topladı.

Edinilen bilgilere göre görüntüler dün öğle saatlerinde Küçükçekmece E5 karayolunda kaydedildi. Beylikdüzü istikametine ilerleyen düğün konvoyu, yolun tüm şeritlerini kapatarak ilerledi. Araçlara yol vermeyen konvoy, sürücülerin tepkisini topladı. Konvoy nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.