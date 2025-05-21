Küçükçekmece'de Yürüyen Adam Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Yürüyen Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de yürüdüğü sırada fenalaşan bir adam, düşerek bir servis aracının altında kaldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçükçekmece'de yürüdüğü sırada fenalaşan adam, yol üzerinde yere yığıldı. Düştüğü sırada başının üstünden servis aracı geçen adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, bu gün saat 10.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi 2. Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşlarındaki Azerbaycan uykulu bir adam kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaştı. Dengede durmakta zorlanan adam yola doğru düşerek yere yığıldı. O sırada R.Ş. isimli sürücünün kontrolündeki 15 HZ 429 plakalı bir servis aracı seyir halindeyken düşen adamın kafası, aracın arka tekerinin altında kaldı. Kaza sonrası servis aracı birkaç metre gittikten sonra durdururken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrası adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Servis aracı sürücüsü R.Ş. polis ekiplerince karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası adamın cansız bedeni ambulansla morga götürüldü. Kaza sebebiyle cadde trafiğe kapatılırken, çalışmaların sonunda trafik normale döndü. Adamın fenalaşarak yola doğru düşmesi ve yaşanan kaza anı kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Mustafa Boz, "Galiba adamın tansiyonu düştü. Bir anda araç geldi. O da aracın altında kaldı. Biz son anda gördük. O anda ölmüştür muhtemelen. Daha sonra polis ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü de zaten birkaç saniye sonra fark etti. O da anlayamadı. Muhtemelen aynadan gördü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu

Dayanılmaz öksürükle uyanan adam aynaya bakınca şok oldu
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü

Belediye başkanının sekreteri ve danışmanı sokak ortasında katledildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Kamu zararı iddiasıyla gündeme gelen Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi onaylandı

Tartışmalarla gündeme gelen santral özelleştirildi
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.