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Küçükçekmece’de yağış sonrası minareden kurşun levhalar düştü, sokak trafiğe kapatıldı

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Küçükçekmece’de yağış sonrası minareden kurşun levhalar düştü, sokak trafiğe kapatıldı
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İstanbul Küçükçekmece’de sağanak yağış ve rüzgarın ardından cami minaresindeki kurşun levha parçaları sokağa düştü.

İstanbul Küçükçekmece'de sağanak yağış ve rüzgarın ardından cami minaresindeki kurşun levha parçaları sokağa düştü. Levhalar park halindeki bir aracın üstüne düşerken olayda yaralanan olmadı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kent genelinde yaşanan şiddetli yağmur ve rüzgar sonrası Kuledibi Mevlana Camii'nin minaresinde bulunan bazı kurşun levhalar Hanımeli Sokak üzerinde park halindeki bir aracın üstüne düştü. Hasar alan araç çekilirken parçalar ekipler tarafından toplandı. Olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokakta güvenlik şeridi çekerken tedbir amacıyla sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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