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Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanarya Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği adrese baskın düzenledi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.