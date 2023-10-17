Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanarya Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği adrese baskın düzenledi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanarya Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği adrese baskın düzenledi.
Adreste 392 parça taş ve toz halde 444,6 gram kokain, 775 gram marihuana, 2 hassas terazi, 1 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ile 1165 TL ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan M.A.A. emniyetteki işlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa