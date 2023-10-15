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Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Küçükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultan Murat Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğu yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Söz konusu adreste arama yapan ekipler, 14 bin 748 adet uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli B.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.