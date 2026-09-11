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Küçükçekmece’de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp araçlara çarptı: O anlar kamerada

Küçükçekmece’de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp araçlara çarptı: O anlar kamerada
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İstanbul Küçükçekmece’de park halindeyken aniden hareket eden sürücüsüz bir kamyonet, yokuş aşağı kayarak sokak üzerindeki araçlara çarptı.

İstanbul Küçükçekmece'de park halindeyken aniden hareket eden sürücüsüz bir kamyonet, yokuş aşağı kayarak sokak üzerindeki araçlara çarptı. İki araçta maddi hasarın meydana geldiği kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Sefaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsüz kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sokak boyunca hız kazanarak ilerleyen araç, park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Çevrede korku ve paniğe neden olan kazanın ardından vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet ile çarptığı iki araçta maddi hasar meydana geldi.

O anlar kamerada

Kaza anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin yokuş aşağı hızla ilerlediği, çevredekilerin bağırarak ve korna çalarak vatandaşları uyarmaya çalıştığı, aracın park halindeki otomobillere çarparak durduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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