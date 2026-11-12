Küçükçekmece'de sokak ortasında silahla yaralanan adamın saldırganı aranıyor

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İstanbul Küçükçekmece'de bir şahıs, iş yerinden evine giden adamı silahla yaraladı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi 2. Tunç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlirsiz bi kişi, iş yerinde evine dönen Murat A.'yı sokak ortasında silahla yaraladı. Bacaklarından yaralanan Murat A., kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Hastanede tedavisi devam eden Murat A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili yapılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı