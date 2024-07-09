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Küçükçekmece'de Şirine isimli kediye yapılan saldırıya hapis cezası

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Küçükçekmece'de Şirine isimli kediyi tekmeleyip 4. kattan aşağı atan sanık, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, psikolojik sorunları olduğunu belirterek pişman olduğunu söyledi.

Küçükçekmece'de Şirine isimli kediyi tekmeleyip 4. kattan aşağı atarak ağır yaralanmasına neden olan sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sanık Elanur Pilici'nin 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan duruşmada savunma yapan sanık Pilici, "O zaman benim psikolojik sorunlarım vardı. Öyle yaptığım için üzgünüm. Hayatımda ilk defa vurduğum bir hayvan. Bunun için çok ağladım, çok üzgünüm" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de 15 Ağustos 2023'te Şirine isimli kediyi tekmeleyip 4. kattan atan akademisyen Elanur Pilici (49) hakkında karar açıklandı. Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, kedi Şirine'nin sahibi müşteki Fatma Aydın ile sanık Elanur Pilici hazır bulundu. Duruşmaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, kediye bir defa tekme attığını söyleyerek, "Hayvan beni görünce kendisi pencereden aşağıya düştü. Kucaklayıp götürüp oradan atmış değilim. Kediye sadece bir kere vurdum. Ben onlardan daha fazla hayvanseverim. Yan tarafta köpekler de var onları da besliyorum. Ben normalim. Ben hayvanları seviyorum ve sevmeye devam edeceğim. O zaman benim psikolojik sorunlarım vardı. Öyle yaptığım için üzgünüm. Hayatımda ilk defa vurduğum bir hayvan. Bunun için çok ağladım, çok üzgünüm. Ben hayvanseverim" dedi.

Sanık savunma yaptığı esnada gözyaşlarına boğulan Şirine'nin sahibi Fatma Aydın, duruşma salonundan çıktı. Mahkeme, karar için ara verdiğinde koridora çıkan bir hayvansever ise fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Kararını açıklayan mahkeme, Elanur Pilici'nin 'evcil hayvanı öldürmeye teşebbüs' suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, sanığın duruşmalarda pişmanlık göstermemesi gerekçesiyle cezada takdiri indirim uygulamadı.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 15 Ağustos 2023'te meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede hazırlanan bilirkişi raporu kapsamında sanık Elanur Pilici'nin Şirine isimli kediye defaatle tekme atarak ve kediyi 4. kattan aşağı atarak 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' suçunu işlediği belirtildi. Hazırlanan iddianame kapsamında sanığın 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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