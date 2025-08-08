Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: Şüpheliler Kaçtı

Güncelleme:
Küçükçekmece'deki bir sanayi sitesinde motosikletli iki kişi, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece'de bir sanayi sitesinde bulunan iş yerine kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin motosikletle kaçma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Küçükçekmece'de bir sanayi sitesinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir işyerinin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi silahla ateş açıp kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri işyerine isabet eden kurşunlar ve çevreye saçılan kovanları inceledi. Şüphelilerin motosikletle kaçma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
