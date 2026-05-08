Küçükçekmece'de husumetliler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Küçükçekmece'de motosikletli iki kişi ile husumetli oldukları şahıslar arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olay sonucunda bir kişi yaralanırken, motosikletli şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Sena Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi sokakta gittikleri sırada husumetli oldukları bir kişi ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma büyüdü. İki taraf da birbirine ateş etmeye başladı. Motosikletli şahıslar, husumetli oldukları kişiyi vurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polisler olay yerinde inceleme yaptı. Motosikletle kaçan iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çatışmada seken kurşunlar, bir iş yeri ile park halindeki 4 otomobile isabet etti.

Hastanede tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin olmadığı, gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, çatışma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
