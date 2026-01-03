Küçükçekmece'de şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu: Araçlar zarar gördü

Küçükçekmece'de etkili olan şiddetli rüzgar, 5 katlı bir binanın çatısı uçurdu. Savrulan çatı park halindeki 3 araca zarar verdi. Çatının sokağa düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Çam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı yerinden koparak savruldu. Uçan çatı önce karşı binanın çatısının üzerine düştü ardından sokakta park halinde bulunan araçların üzerine isabet etti. O sırada sokakta kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yaşanan olayda üç araçta hasar oluşurken, çöken çatı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay anı bir iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, ekipler, düşen çatının sokaktan kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor.

Olay sonucu aracında hasar oluşan İbrahim Keskin isimli vatandaş, "Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçtu, araçlarımız hasar gördü. Önce karşı binanın çatısına düşüyor ardından sokağa araçların üzerine düşüyor. Yaralı yok araçlarımızda hasar var sadece" dedi. - İSTANBUL