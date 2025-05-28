Küçükçekmece'de Servis Sürücüsü Kediyi Ezerek Yoluna Devam Etti

Küçükçekmece'de Servis Sürücüsü Kediyi Ezerek Yoluna Devam Etti
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Küçükçekmece'de bir servis sürücüsü, kaldırımda kendisini uyaran bir çocuğu görmeden geçtiği sırada sokakta bulunan bir kediyi ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de, kediyi ezip yoluna devam eden servis sürücüsü kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 326. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemen 34 LTK 775 plakalı servis aracı, sokakta seyir halindeyken kaldırımda kendisini uyaran çocuğu görmeyerek ilerledi. Devam eden sürücü o sırada sokakta bulunan kediyi ezdi. Kedi acılar içinde kıvranırken, sürücü ise bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Çocuğun sürücüyü uyardığı ve sürücünün kediyi ezdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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