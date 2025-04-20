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Küçükçekmece'de Otel Odasında 60 Yaşındaki Erkek Ölü Bulundu

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İstanbul Küçükçekmece'de 60 yaşında bir erkek, otel odasında ölü bulundu. Olay, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleşti. Ölüm nedeni araştırılıyor.

Küçükçekmece'de 60 yaşında bir erkek otel odasında ölü bulundu

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de 60 yaşında bir erkek, otel odasında ölü bulundu.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Emekli Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde kalan 1965 doğumlu Olcay Barut, sabah otelden çıkıp bir süre sonra otele tekrar gelerek kaldığı odaya geçti. Üzerinden bir süre sonra odaya giden görevliler Barut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlenirken, Olcay Barut'un ölüm nedeni araştırılmak üzere cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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