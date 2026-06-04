Haberler

Motosiklete çarpmamak için manevra yapınca karşı şeride geçip otobüse çarptı: 1 yaralı

Motosiklete çarpmamak için manevra yapınca karşı şeride geçip otobüse çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil, yön tabelasını devirip karşı şeritteki İETT otobüsüne çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, önce yön tabelasını devirdi ardından karşı şeride geçerek İETT otobüsüne çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Olay, İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden 221. sokağa dönüş yapan 34 PMG 924 plakalı otomobil sürücüsü Y.K., o sırada aynı yöne dönmeye çalışan Tarık Ziyad B.'nin kullandığı 34 MTP 147 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Motosiklet yola devrilirken, kontrolden çıkan otomobil ise refüjdeki yön tabelasını devirdi ardından karşı şeritteki 34 NL 6557 plakalı İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletten düşerek yaralanan Tarık Ziyad B. hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Y.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazada otomobil ve otobüste maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

Bir isimle ilgili tavrı net: Şüpheniz olmasın, asla affetmeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi

Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı

Küçücük çocuklar, babalarının vahşetine tanık oldu
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi

İki ülkenin jetleri burun buruna geldi! Avrupa'da tansiyon yükseldi
Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiçbiri yok

Reha Muhtar’a büyük vefasızlık! Ünlü sunucu tüm camiayı bombaladı
ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı

Süper Lig devi merakla beklenen yeni transferini bu video ile duyurdu
Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda

Babasına vedası herkesi duygulandırdı

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>