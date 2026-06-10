E-5 kenarındaki metruk binada yangın: Yan yolda trafik kilitlendi

Küçükçekmece E-5 kara yolu kenarında metruk bir binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Küçükçekmece Beşyol mevkii E-5 kara yolu kenarında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında söküm işlemi yürütülen metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri ve yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri de alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

E-5 yan yol kilitlendi, sürücüler isyan etti

Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman ve meraklı sürücülerin yavaşlaması, E-5 kara yolu yan yolunda trafiği felç etti. Yangını izleyen sürücüler nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı kademeli olarak normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı