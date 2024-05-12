Küçükçekmece'de meşalelerle yolu kapatan grup kamerada

Küçükçekmece'de, meşalelerle yolu kapatıp eğlenen grup kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde, araçları yol ortasında durdurup eğlenmeye başladı. Meşale yakıp yolu kapatan gruba diğer sürücüler tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir grup araçlarını yol ortasında durdurup, inmeye başladı. Gruptan birkaç şahıs, meşaleler yakıp yol ortasında eğlenmeye başladı. Diğer sürücülerin korna ile tepkisine aldırış etmeyen grup hem yolu kapattı hem de trafiği tehlikeye attı. Sürücülerin tepki gösterdiği gurup, polis araçlarının siren seslerini duyunca araçlarına binip uzaklaştı.

Grubun yolu kapatıp eğlendiği anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.