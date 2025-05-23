Küçükçekmece'de Maskeli Hırsızlar Güvenlik Kamerasında

Küçükçekmece'de Maskeli Hırsızlar Güvenlik Kamerasında
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Küçükçekmece'de bir sanayi sitesinde, maskeli ve eldivenli hırsızların dükkanları kontrol ettiği anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Hırsızların soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Küçükçekmece'de maskeli hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir sanayi sitesinde, maskeli ve eldivenli hırsızların dükkanları ve evleri kontrol ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Yoldan geçenlere aldırış etmeyen hırsızların rahat tavırları "bu kadarına da pes" dedirtti.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Turgut Demir Sokak'taki sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli ve eldivenli iki şüpheli şahıs, sanayi içerisindeki dükkan ve çevrede bulunan evlerin kapılarını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Hırsızlık girişiminde bulunan şahıslar, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Bir vatandaş, yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Görüntülerde, maskeli ve eldivenli hırsızların dükkanların demir kepenklerini ve kapılarını kontrol ettiği, hatta bazı kapıları zorladığı görülüyor. Şüphelilerin, yoldan geçen araçlara ve yayalara aldırış etmeden soğukkanlılıkla keşif yapmaları dikkat çekti. Çekilen görüntülerde, hırsızların rahat tavırları ve umursamaz halleri, izleyenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
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