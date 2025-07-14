Küçükçekmece'de Markete Molotofkokteyli Atıldı

Küçükçekmece'de Markete Molotofkokteyli Atıldı
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İstanbul Küçükçekmece'de bir şahıs, markete molotofkokteyli atarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Markette yangın çıkmadan iş yeri sahibi duruma müdahale etti.

İstanbul Küçükçekmece'de bir şahıs, markete molotofkokteyli atıp kaçtı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerindeki marketin önüne geldi. Şüpheli, eline aldığı molotofkokteylini markete doğru fırlatıp kaçtı. Markette yangın çıkmadan iş yeri sahibi duruma müdahale etti. Market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın molotofkokteyli atma ve kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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