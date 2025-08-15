Küçükçekmece'de Kıraathaneye Şişe Atan Çocuklar Gözaltına Alındı

Küçükçekmece'de Kıraathaneye Şişe Atan Çocuklar Gözaltına Alındı
Küçükçekmece'de bir grup çocuk, kıraathaneye maytap ve zararlı maddelerle hazırladıkları şişeyi attı, olayda 1 kişi yaralandı. 4 çocuk gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de bir grup çocuk, kıraathaneye maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhuyla hazırladıkları şişeyi attı. Olayda 1 kişi yaralanırken, 4 çocuk gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhu ile hazırladıkları şişeyi kıraathaneye attı. Çocukların kıraathaneye zarar vermeye çalıştıkları olayda G.A. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polisin yaptığı çalışmalarda maytap ve zarar verici maddeleri atarak olay yerinden kaçanların Y.D. (14), Ö.K. (16), Ö.B. (15) ve M.E.P. (15) olduğu belirlendi. Kimliği belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

