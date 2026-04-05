Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı ve takla attı. Neyse ki sürücü yaralanmadan kurtuldu, kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 11.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşandı. 34 HRM 566 plakalı araç sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada sürücü, park halinde bulunan bir araca çarparken, ardından takla attı. İki araçta da maddi hasar yaşanırken, sürücünün yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.
Yaşanan o kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL