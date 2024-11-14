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Küçükçekmece'de Kaybolan 17 Yaşındaki Kızın Cansız Bedeni Bulundu

Küçükçekmece'de Kaybolan 17 Yaşındaki Kızın Cansız Bedeni Bulundu
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Küçükçekmece'de 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'ın cansız bedeni Menekşe deresinde bulundu. Ailesi kaybolduğunda hemen kayıp başvurusu yapmıştı. Cenaze töreni ise Küçükçekmece Fatih Camii'nde gerçekleştirildi.

Küçükçekmece'de 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve dün akşam saatlerinde Menekşe deresinde cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükçekmece'de 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki İnci Başaran için ailesi kayıp başvurusunda bulunarak aramaya başladı ancak aramalar ancak sonuçsuz kaldı. Dün akşam saatlerinde ise balıkçılar Menekşe deresinde cansız bir kişinin bulunduğunu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cansız bedeni dereden çıkarttı.

Yapılan ilk inceleme sonrasında cansız bedenin kayıp İnci'ye ait olduğunu belirlendi. Genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Burada yapılan incelemenin ardından İnci Başaran'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

İnci Başaran için Küçükçekmece Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenledi. Törende genç kızın ailesi taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından İnci'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Gümüşyaka Mezarlığı'na götürüldü.

"Olayın araştırılmasını istiyoruz"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ağabey Mazlum Başaran "Kardeşim İnci pazartesi saat 16.00 itibariyle kayboldu. Normalde dışarıda 2 saatten fazla zaman geçiren birisi değildi. Dolayısıyla babam da bu durumdan şüphelenerek hemen karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. bütün aramalar başlatıldı. Dün geceye kadar bir sonuç elde edemedik. Bütün akrabalarımız, arkadaşlarımız ve polis ekipleri her yerde aradı ama bir sonuç elde edemedik. Belki ilk gece daha fazla aransaydı bulunabilirdi. Ama yaşanan olayı hiçbir şey geri getiremez. Biz olayın nasıl olduğu ile ilgili yetkililerden bir açıklama bekliyoruz. Bize herhangi bir şüpheli durumun olmadığını söylediler. Bize bilgi verilirse hepimizin içi rahatlar. Geçmişte ayağında bir rahatsızlığı oldu 7 ay kadar sürdü bu rahatsızlığı o süreçte fazla yürüyemedi ve dışarı çıkmadı onun dışında bir rahatsızlığı yoktu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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