Haberler

Küçükçekmece'de çocukların yaptığı kardan adamı götürdü

Küçükçekmece'de çocukların yaptığı kardan adamı götürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, çocukların yaptığı kardan adamı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklar, kardan adamı yaparken çok emek harcadıklarını belirtti.

Küçükçekmece'de bir kişi, çocukların yaptığı kardan adamı alıp götürdü. Şahsın yerinden oynattığı kardan adamın bir kısmı dağılırken, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de Söğütlüçeşme Mahallesi Korutürk Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen kimliği belirsiz bir şahıs önce etrafına bir göz gezdirdi, daha sonra çocukların yaptığı kardan adamı alıp uzaklaştı. Bu sırada kardan adamın bir kısmı dağıldı. Şahsın kardan adamı alıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuklar o kadar uğraşmışlardı.

Olay anını anlatan Ömer Gezer isimli bir çocuk, "Biz burada oturuyorduk, çocuklar bir de o kadar uğraştı. Aldılar. Biri dikizledi yani böyle etrafa falan baktı, diğeri de aldı götürdü. Biz de oturuyorduk, çocuklara yazık oldu yani o kadar uğraştılar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları