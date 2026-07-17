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Küçükçekmece'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına kamyon çarptı. Kadın hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı bir kadın hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Küçükçekmece Fatih Mahallesi 830. Yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. kontrolündeki 34 KM 7258 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeşe çalışan kadına çarptı. Kamyonun altında kalan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü O.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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