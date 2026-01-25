Haberler

Küçükçekmece'de göl ağzındaki iki kayık alev alev yandı

İstanbul Küçükçekmece'de göl ağzında çıkan yangında iki kayık yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Küçükçekmece'de göl ağzında iskelede çıkan yangında iki kayık yandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi Gölağzı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, göl kenarındaki iskelede henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevler iskelenin yanında bağlı iki kayığa da sıçradı. Kayıklar alev alırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

