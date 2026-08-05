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Küçükçekmece'de İşçi İnşaattan Düştü: Ağır Yaralı

Küçükçekmece'de İşçi İnşaattan Düştü: Ağır Yaralı
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Küçükçekmece'de bir inşaatın üst katlarında çalışan işçi, dengesini kaybederek zemindeki kulübenin üzerine düştü. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, işçinin epilepsi hastası olduğu ve ilaç kullandığı bilgisini aktardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Küçükçekmece'de bir binanın inşaatı sırasında üst katlardan düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle Mahallesi Cengiz Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir binanın inşaat çalışmaları sırasında o esnada üst katlarda bulunan bir işçi dengesini kaybederek zeminde bulunan kulübenin üzerine düştü. Ağır yaralanan adamın yardımına işçiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay anını anlatan berber Kerem Şimşek, "Burada erkek kuaförlüğü işi yapıyoruz. Olay esnasında sesi duyduk. Biz dışarı çıktığımızda öncelikle çöp konteynerinden ses geldi zannettik ama inşaattan gelmiş.

Biz inşaata gittiğimizde şahıs yerde yatıyordu, başında toplanmışlardı. Muhtemelen epilepsi hastası olduğuna dair bir bilgi aldık. İlaç kullanıyormuş. O yüzden dengeyi kaybedip nereden düştüğüne dair bir bilgimiz yok. Düşünce konteynere kendisini vuruyor. Müdahale yapıyorlar. O sırada ambulans geliyor. Ambulans geldiği sırada direkt alıp götürüyorlar. Diğer çalışan personeller de görmemiş. Onlar da moladaydı, çay içiyorlardı. Sesi duyunca hemen koşup müdahale ettiler. O süre zarfında komşu olarak gittik, müdahale ettik. Yerde sürünüyordu. Gözlerinde bayağı morluk vardı. Sırt bölgesinde sıyrıklar vardı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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