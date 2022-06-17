Küçükçekmece'de 2 çocuğa taciz iddiasıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Gözaltı süreci devam ediyor - Haberler

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Küçükçekmece'de 2 çocuğa taciz iddiasıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Gözaltı süreci devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde bir mağazada 2 kız çocuğuna yönelik taciz iddiası, ortalığı ayağa kaldırdı. Hemen olay yerine intikal eden polis ekipleri, Metin A. adlı şahsı öfkeli kalabalığın elinden kurtararak zırhlı araçla karakola götürdü.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Küçükçekmece'deki iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli Metin A'nın gözaltına aldığını bildirdi.

SAAT 20.00 SIRALARINDA İHBAR ALINDI

Valilikten tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz ihbarı alındığı belirtildi.

GÖZALTI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Güncel Haberler

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