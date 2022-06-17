Küçükçekmece'de 2 çocuğa taciz iddiasıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Gözaltı süreci devam ediyor

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Küçükçekmece'deki iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli Metin A'nın gözaltına aldığını bildirdi.

SAAT 20.00 SIRALARINDA İHBAR ALINDI

Valilikten tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz ihbarı alındığı belirtildi.

GÖZALTI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."