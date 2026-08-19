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Küçükçekmece'de 2 Araç Alevlere Teslim Oldu

Küçükçekmece'de 2 Araç Alevlere Teslim Oldu
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Küçükçekmece Halkalı'da park halindeki bir minibüs ve bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek söndürdü. Yangında araçlar kullanılamaz hale geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de biri minibüs biri otomobil olmak üzere 2 araç alevlere teslim oldu.

Yangın, saat 05.00'da Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Hayat Parkı'nda meydana geldi. Biri minibüs, biri otomobil olmak üzere 2 araç henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale etti. Dumanların metrelerce yükseldiği yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürdü.

Yetkililer, yangınla ilgili inceleme başlatırken yanan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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