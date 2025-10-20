Haberler

Küçükçekmece'de Halı Yıkamacıda Yangın Çıktı

Küçükçekmece Yarım Burgaz Mahallesi'nde bulunan bir halı yıkamacıda çıkan yangın elektrik tellerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Küçükçekmece'de iş yerinde çıkan yangın elektrik tellerine sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın 00.30 sıralarında Küçükçekmece Yarım Burgaz Mahallesi, 2 Aydoğdu Sokak'ta bulunan bir halı yıkamacı dükkanında meydana geldi. Tek katlı iş yerinde henüz bilinmeyen sebeple başlayan ve hızla büyüyen yangın elektrik tellerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
