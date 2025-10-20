Küçükçekmece'de Halı Yıkamacıda Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de iş yerinde çıkan yangın elektrik tellerine sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın 00.30 sıralarında Küçükçekmece Yarım Burgaz Mahallesi, 2 Aydoğdu Sokak'ta bulunan bir halı yıkamacı dükkanında meydana geldi. Tek katlı iş yerinde henüz bilinmeyen sebeple başlayan ve hızla büyüyen yangın elektrik tellerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL