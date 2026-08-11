Yayaya hafriyat kamyonu çarptı: Ağır yaralı

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan A.B.K.'ye hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası hafriyat kamyonunun sürücüsü R.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı