Küçükçekmece'de giriş katındaki dairede çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Mimarbaşı Sokak'taki apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yoğun dumanın çevreye yayılması üzerine ihbar edilen olaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı.
Küçükçekmece'de bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede çevreyi yoğun duman kaplarken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Mimarbaşı Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Dumanların kısa sürede çevreye yayılması üzerine olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.