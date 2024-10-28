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Küçükçekmece'de Genç Otel Odasında Ölü Bulundu

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Küçükçekmece'de 22 yaşındaki Furkan Şayir, otel odasında ölü olarak bulundu. Olayın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Küçükçekmece'de 22 yaşındaki bir genç otel odasında ölü bulundu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 22 yaşındaki bir genç, otel odasında ölü olarak bulundu. Gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, saat 16.50 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Şayir bir gün önce otele yerleşti. Ertesi gün kendisinden haber alamayan otel çalışanları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, odaya girdiğinde 22 yaşındaki gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Şayir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili araştırması devam ederken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Küçükçekmece'de Genç Otel Odasında Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa

Küçükçekmece 3-sayfa Otopsi Yaşam Olay Suç

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