Tartıştığı dolmuş şoförüne bıçakla saldırdı

Küçükçekmece'de bir kişi dolmuş şoförüne bıçakla saldırdı. Yaralanan olmazken, vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Olay, akşam saatlerinde Sefaköy Emrullah Efendi Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi ile dolmuş sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma bir süre devam etti. İki arasında tartışma büyürken, şahıs yanındaki bıçağı alıp dolmuş şoförüne bıçakla saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle yaralanan olmadı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. - İSTANBUL