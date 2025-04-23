Küçükçekmece'de Deprem Sırasında Bir Kişi Camdan Atladı

Küçükçekmece'de deprem esnasında bir kişi camdan atladı

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında Küçükçekmece'de bir kişi camdan atladı. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da en büyüğü 6.2 olmak üzere toplam 51 sarsıntı meydana geldi. Deprem anında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir kişi camdan atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kendini camdan atarak yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.