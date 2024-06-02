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Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor

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İstanbul Küçükçekmece'de çöken ve 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan 3 katlı apartmanın yanındaki 4 katlı bina için yıkım kararı çıktı. Ekipler, yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle binayı yıkmaya başladı.

İstanbul Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki 4 katlı apartman da yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle ekipler tarafından yıkılıyor.

Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan 3 katlı bina yıkılıyor

4 KATLI BİNA İÇİN YIKIM KARARI

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralı kurtarıldığı çöken 3 katlı binanın yanındaki apartman için de yıkım kararı çıktı. Ekipler, 3 katlı binanın yanındaki 4 katlı apartmanda incelemesini bitirdi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından ekipler binanın kontrollü yıkımına başladı.

Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan 3 katlı bina yıkılıyor

NE OLDU?

AFAD ve belediye ekipleri, çöken 3 katlı binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanda inceleme yaptı, yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verdi. Bina sakinleri kontrollü olarak apartmana girerek bazı değerli eşyalarını aldı. Yıkım kararı sonrası bazı bina sakinleri akrabalarının yanına gitti, bazıları ise çevredeki otellere yerleştirildi.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

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