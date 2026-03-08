Cami bahçesindeki masalara zarar veren çocuklar kamerada
Küçükçekmece'de çocuklar, bir caminin bahçesindeki masalara zarar verirken, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anları cep telefonuyla kaydedildi.
Küçükçekmece'de çocuklar bir caminin bahçesindeki masalara zarar verdi. Çocuklar polis ekipleri tarafından yakalanırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart'ta Küçükçekmece'de bulunan bir caminin bahçesindeki demirbaşlara zarar verilmesi olayıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda cami bahçesinde bulunan kamuya ait masalara zarar verdiği belirlenen 3 çocuk yakalandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı