Cami bahçesindeki masalara zarar veren çocuklar kamerada

Küçükçekmece'de çocuklar bir caminin bahçesindeki masalara zarar verdi. Çocuklar polis ekipleri tarafından yakalanırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart'ta Küçükçekmece'de bulunan bir caminin bahçesindeki demirbaşlara zarar verilmesi olayıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda cami bahçesinde bulunan kamuya ait masalara zarar verdiği belirlenen 3 çocuk yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı