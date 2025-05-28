Küçükçekmece'de Çatıda Halı Yıkayan Baba ve Çocuğu İlgiyi Üzerine Çekti
Küçükçekmece Sefaköy'de bir baba, çocuğuyla birlikte çatıda halı yıkarken cep telefonuna yansıyan görüntüleriyle dikkatleri üzerine topladı. Güvenlik endişesi yaratan bu anlar, sosyal medyada viral oldu.
Küçükçekmece'de çocukla birlikte çatıda halı yıkayan vatandaş yürekleri ağza getirdi.
Küçükçekmece Sefaköy'de bir vatandaş çocuğuyla birlikte çatıda halı yıkarken cep telefonu ile görüntülendi. Çocuk çatıda dolaşırken, vatandaşın rahat tavırları dikkat çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, vatandaşın halı yıkadığı ve çocuğun yanında dolaştığı görülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa