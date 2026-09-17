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Küçükçekmece’de çatı katında yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

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Küçükçekmece’de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Ay Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı katındaki ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan evin yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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