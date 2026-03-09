Cami bahçesindeki masalara zarar veren 4 çocuk serbest bırakıldı

Küçükçekmece'de bir caminin bahçesindeki masalara zarar veren 4 çocuk gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından, 2'si ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 4 Mart'ta Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir camide yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, yaşları küçük 4 çocuk namaz sırasında avludaki masaları üst üste koyup zarar vermişti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.Ö., İ.Y., A.Y.B. ve M.K.'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden A.Y.B. ve M.K. serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan A.Ö. ve İ.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı