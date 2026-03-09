Haberler

Cami bahçesindeki masalara zarar veren 4 çocuk serbest bırakıldı

Küçükçekmece'de bir caminin avlusundaki masalara zarar veren 4 çocuk gözaltına alındı. İki çocuk serbest bırakılırken, diğerleri adli kontrol şartıyla özgürlüklerine kavuştu.

Küçükçekmece'de bir caminin bahçesindeki masalara zarar veren 4 çocuk gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından, 2'si ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 4 Mart'ta Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir camide yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, yaşları küçük 4 çocuk namaz sırasında avludaki masaları üst üste koyup zarar vermişti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.Ö., İ.Y., A.Y.B. ve M.K.'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden A.Y.B. ve M.K. serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan A.Ö. ve İ.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

