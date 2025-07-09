Küçükçekmece'de Borç Kavgası: Silahlı Gaspa İtilaf

Küçükçekmece'de kahvehanede oturan şahıs, kendisine borcu bulunan kişi tarafından gasbedildi. Saldırgan, borçlu olduğu şahsın masadaki telefonunu alarak, silahının kabzasıyla başına vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, zanlı yakalandı.

Olay, dün Küçükçekmece'de bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede oturan bir vatandaşın yanına, kendisine borcu olduğu iddia edilen bir kişi geldi. Kısa süreli konuşmanın ardından borçlu olan şahıs, masanın üzerinde duran cep telefonunu alarak hızla uzaklaşmaya çalıştı. Bu esnada telefonun sahibi duruma müdahale etmek isteyince, saldırgan elindeki silahın kabzasıyla mağdurun başına sertçe vurdu. Aldığı darbeyle neye uğradığını şaşıran adam acı içerisinde kafasını tutarken, saldırgan hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayı anlatan esnaf Hikmet Güler, "Burada yemek yiyorduk arkadaşlarla. Yaşar diye biri var, her gün gelir kahvede çayını içer. O sırada bir araba geldi. Sandık ki kafasına cam şişesi attı. Silah kabzası ile vurmuş halbuki. Adamın kafası kanadı. Önce ambulans, sonra polis geldi" dedi.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde saldırganın soğukkanlı tavırları ve mağdura uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. - İSTANBUL