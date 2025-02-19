Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor

Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Küçükçekmece'de korku dolu anlar! 7 katlı bina tahliye edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin içinde oluşan çatlak sonucu paniğe kapılan vatandaşlar, ihbarda bulundu. Olay yerine gelen AFAD, UMKE, itfaiye, ve polis ekipleri inceleme sonrası 40 dairelik binayı tahliye etti.

Olay, saat 23.300 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın ikinci katındaki bir dairenin mutfak bölümünde çatlama meydana geldi. Paniğe kapılan daire sakinleri komşularına haber verdi. Bunun üzerine komşuları 112 Acil servisine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaptıkları incelemenin ardından 40 dairelik binayı tahliye etti. Polis ekipleri sokağa şeritle araç ve yaya trafiğine kapattı.

Tahliye edilen vatandaşlardan bazıları akraba ve yakınlarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar ise Küçükçekmece Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

Küçükçekmece'de korku dolu anlar! 7 katlı bina tahliye edildi

KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMI OLAY YERİNDE KONUŞTU

Vatandaşlarla bir araya gelen Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, olay yerinde açıklamalarda bulundu. Anteplioğlu, "İlçemizde Saat 23.30 gibi böyle bir ihbar geldi. Tedbiren arkadaşlar AFAD, UMKE, belediye ekipleri gelerek binada inceleme yaptılar. Daha önce binamızdan bir karot alınmış, karot sonucunu beklemek için tedbiren boşalttık. Artık teknik rapor sonrasında ne yapılacaksa, ona göre karar verilecektir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. 40 tane daire var, artık teknik rapor sonucuna göre bakılacak" dedi.

BİNA 50 YAŞINDA

Olayla ilgili konuşan bina sakinlerinden Mevlüt Baykara, "Saat 23.00 civarında bir işitme oldu, komşum beni aradı, deprem oluyor dedi. Ev 50 yaşında bir evdir. Ondan sonra panik başladı, polisler geldi. Herkesi boşalttı. Herkes akrabalarına gidiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan binadan bir hafta önce karot örneği alındığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de korku dolu anlar! 7 katlı bina tahliye edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
img

Altay Bayındır'dan iyi haber
img

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı
img

Dünya yıldızı deniyordu! Boş kaleye gol atamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.