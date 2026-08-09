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İnşaat boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı

İnşaat boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı
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Küçükçekmece'de inşaat halindeki bir binanın kenarında dengesini kaybeden S.Ö. adlı kadın, bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; kadın hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece'de inşaat halinde olan bir binanın boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, Kanarya Mahallesi Zümrütü Anka Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, S.Ö isimli kadın, inşaat halindeki apartmanın kenarında beklediği esnada dengesini kaybetmesi sonucu bina boşluğuna düştü. Başını çarparak kanlar içerisinde kalan kadın ağır yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeye şerit çekerken, ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay anını anlatan mahalle sakini Kasım Ay, "Sesler geldiği zaman biz pencereye baktık. Baktık ki kadın burada yere uzanarak kan içerisinde durmuş. Bizim komşuların da hepsi çevredeki insanlara baktılar, çıkardılar. Ambulans geldi, polis ekipleri de geldi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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