Küçükçekmece'de baz istasyonunda yangın: O anlar kamerada

Güncelleme:
İstanbul Küçükçekmece'de bir baz istasyonunda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay anı, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de, bir direkte bulunan baz istasyonunda yangın meydana geldi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında, bir baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alev alev yanan direkteki baz istasyonu kısa sürede küle döndü. O anlar paniğe neden olurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çalışmalar sonucu ekipler olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
