Küçükçekmece'de çatı katından düşen adam hayatını kaybetti

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde çatı katı balkonundan düşen Adem Güder, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Küçükçekmece'de, çatı katındaki balkondan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde geçtiğimiz 23 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Güder isimli vatandaş, 2 katlı bir binanın dubleks dairenin çatı katı balkonunda durduğu sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay sonrası çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Güder, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri olay yerinden inceleme yaptı. Hastanede tedavi altına alınan Adem Güder, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
