Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz Cinayeti Soruşturmasında 5 Gözaltı

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz Cinayeti Soruşturmasında 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis ve 1 özel güvenlik amiri gözaltına alındı. Şüpheliler, delil karartma şüphesiyle adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 polis ve 1 özel güvenlik amiri gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri "delil karartma" şüphesiyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Davaya ilişkin gizlilik kararı bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT'den kovulan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.