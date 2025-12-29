Ayşe Tokyaz cinayeti davası bugün başlıyor

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın görülmesine bugün başlanıyor. Katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

9 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin davası bugün başlıyor. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davada, aralarında katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz 'maktul', ikiz kardeşi Esra Tokyaz 'müşteki', zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 şahıs 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, müşteki Esra Tokyaz'ın olay günü Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezine gelerek ifade verdiği, ifadesinde ise kız kardeşi Ayşe Tokyaz ile görüntülü konuştuğu, görüşme sırasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar olduğu, kanlar içinde kaldığı, Ayşe'nin Esra'ya Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği, bulunduğu adresi kardeşiyle paylaştığı, Esra Tokyaz'ın verilen adrese kardeşini görmeye gittiği ve kapıyı Cemil Koç'un açtığı belirtildi. Cemil Koç'un Esra Tokyaz'a kardeşinin orada bulunmadığını söylediği, bunun üzerine Esra Tokyaz'ın 3 gün boyunca Ayşe Tokyaz'ı aradığı, bulamaması üzerine durumu polise bildirdiği, Cemil Koç'tan kardeşini darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

KATİL ZANLISI POLİSLİKTEN İHRAÇ

Koç'un 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralamadan toplamda 8 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Cemil Koç ile Ayşe Tokyaz'ın bir süredir sevgili olduğu, Koç'un polis memurluğundan ihraç edildiğinin belirtildiği iddianamede, Koç'un 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, 1 tehdit olmak üzere toplam 8 adet adli suç kaydının bulunduğu aktarıldı. İddianamede, maktul Tokyaz'ın bazen sanık Koç'un evinde kaldığı, en son ise olaydan 4 gün öncesi olan 7 Temmuz günü ikamete gittiği, burada Cemil Koç ile kavga ettiği, kavga üzerine Tokyaz'ın Beşiktaş'ta kaldığı öğrenci yurduna döndüğü, burada kardeşi müşteki Esra Tokyaz'ı görüntülü aradığı, arama sırasında yüzünde ekimoz ve kanama olduğu, kardeşine Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği yer aldı. Esra Tokyaz'ın ise yanına gelen Cemal Arslan ile olay yerine geldiği, kapıyı şüpheli Cemil Koç'un açtığı, Esra Tokyaz'ın yüzükleri verdikten sonra Ayşe Tokyaz'ı sorduğu, Cemil Koç'un ise evden ayrıldığını söylediği, Esra Tokyaz'ın kapının önünde Ayşe'ye ait ayakkabıları görmesi üzerine Ayşe Tokyaz'ın hayatından endişe ederek, polis merkezine başvurduğu anlatıldı.

ATK RAPORUNDA TOKYAZ'IN VÜCUDUNDA KOKAİN MADDELERİ BELİRLENDİ

Adli Tıp Kurumu (ATK) İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, Ayşe Tokyaz'ın vücudunda kokain maddelerinin çeşitlerinin bulunduğu, safra kesesi ve idrarında ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin olduğu, vücut sıvılarında uyarıcı madde metaloitleri tespit edilen maktul Ayşe Tokyaz'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğunun tespit edildiği, beyin kanaması geçirdiği, giysisinde kan lekesinin tespit edildiği, kafatası ve alt dudağında darp edildiği bulgularının olduğu aktarıldı.

CEMİL KOÇ VE ONA YARDIM EDEN SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.