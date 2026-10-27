Küçükçekmece'de 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın yan çatıya sıçradı

Küçükçekmece'de, 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında başlayan yangın yan çatıya sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiğlerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Serhat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, rüzgarın da etkisiyle yan çatıya sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesi sürüyor. İş yerinin alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı