Küçükçekmece'de arıza nedeniyle sol şeritte duran otomobile çarpan aracın savrulması sonucu 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil sol şeritte aniden arızalandı. Bu sırada arkadan gelen 34 BPL 815 plakalı aracın sürücüsü, arızalanan otomobili fark edemeyerek araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta şeride savrulan araç, seyir halindeki 2 otomobile daha çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 34 BPL 815 plakalı otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nun İkitelli istikametinde sağ ve orta şerit bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı