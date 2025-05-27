Küçükçekmece'de 19 Yaşındaki Genç Silahlı Saldırıya Uğradı

Küçükçekmece'de 19 Yaşındaki Genç Silahlı Saldırıya Uğradı
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Küçükçekmece'de 19 Yaşındaki Genç Silahlı Saldırıya Uğradı
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İstanbul Küçükçekmece'de 19 yaşındaki Ahmet Karadağ, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de 19 yaşındaki genç sokak ortasında vuruldu

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de 19 yaşındaki Ahmet Karadağ sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası yaralı genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.,

Olay, bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Sakakuşu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Ahmet Karadağ sokakta yürüdüğü sırada plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan kendisine doğru 5 el ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği genç, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet Karadağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
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